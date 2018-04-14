Хасан Салихамиджич: «Бавария» относится к «Реалу» с большим уважением, но не боится его"

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич верит, что его команда сможет обыграть "Реал" ​ в 1/2 финала Лиги чемпионов. По его словам, мюнхенцы не боятся соперника.

— «Реал», безусловно, топ-соперник, — цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича. — В их команде выступают футболисты высочайшего уровня. Но и у нас очень хорошая команда. Я верю в наших парней, а наш тренер очень хорошо знает «Реал». В прошлом году мы вылетели против них, в этому году мы хотим выступить лучше. Мы хотим выйти в финал. Мы относимся к сопернику с большим уважением, но не боимся его. Мы сделаем все, чтобы поехать в Киев.