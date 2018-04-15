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Игрок «Арсенала» Беляев поделился мнением о возвращении Дзюбы в «Зенит»
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Игрок «Арсенала» Беляев поделился мнением о возвращении Дзюбы в «Зенит» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился мнением об уходе нападающего Артема Дзюбы, взятого в аренду у петербургского "Зенита".
"Не мы первые и не мы последние, кто берет много футболистов в аренду и перестраивается каждый год. До зимы мы играли без Артема и тоже набирали очки, показывая неплохой футбол. Будем исходить из того, что есть.
Сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него. Не будет Артема — будут другие футболисты. И мы дальше будем думать, что делать", — цитирует Беляева газета «Известия».
Ранее Дзюба рассказал о проблемах, которые у него были в «Зените» в начале нынешнего сезона.
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