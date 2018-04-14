Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев не видит проблемы в том, что нападающий Артем Дзюба уйдет из команды летом, так как закончится срок аренды. По его мнению, туляки привыкли к тому, что приходится перестраивать игру каждый сезон.
— Не мы первые и не мы последние, кто берет много футболистов в аренду и перестраивается каждый год, — цитируют "Известия" Беляева. — До зимы мы играли без Дзюбы и тоже набирали очки, показывая неплохой футбол. Будем исходить из того, что есть. Сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него. Не будет Артема — будут другие футболисты. И мы дальше будем думать, что делать.