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Максим Беляев: «Сейчас у „Арсенала“ есть Дзюба — ставка на него. Не будет его — будут другие»
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Максим Беляев: «Сейчас у „Арсенала“ есть Дзюба — ставка на него. Не будет его — будут другие» 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев не видит проблемы в том, что нападающий Артем Дзюба​ уйдет из команды летом, так как закончится срок аренды. По его мнению, туляки привыкли к тому, что приходится перестраивать игру каждый сезон.
— Не мы первые и не мы последние, кто берет много футболистов в аренду и перестраивается каждый год, — цитируют "Известия" Беляева. — До зимы мы играли без Дзюбы и тоже набирали очки, показывая неплохой футбол. Будем исходить из того, что есть. Сейчас у нас есть Дзюба — ставка на него. Не будет Артема — будут другие футболисты. И мы дальше будем думать, что делать.
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