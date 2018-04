Джеймс Милнер: «Матчи с „Ромой“ пройдут в удивительной атмосфере»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ждет тяжелого противостояния с «Ромой» в 1/2 финала Лиги чемпионов. По его мнению, и домашний, и выездной матч будут проходить в удивительной атмосфере.

"Жесткая жеребьевка… «Рома» показала, что может обыграть «Барсу». Это противостояние будет иметь удивительную атмосферу как дома, так и на выезде", — написал Милнер в Твиттере.

Tough draw… Roma showed what they can do v Barca — this tie will have amazing atmospheres both home and away #YNWA

