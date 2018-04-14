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Малком: «ПСЖ» — моя мечта"
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Малком: «ПСЖ» — моя мечта"
Спорт-Экспресс
1 час назад
Комментарии
Вингер «Бордо» Малком признался, что мечтает выступать за «ПСЖ». Ранее СМИ писали, что парижане заинтересованы в подписании бразильца.
— «ПСЖ» — моя мечта, — завил Малком в эфире телеканала beIN Sports.
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