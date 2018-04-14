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Игрок «Баварии» Видаль намерен отомстить «Реалу» в Лиге чемпионлв
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Игрок «Баварии» Видаль намерен отомстить «Реалу» в Лиге чемпионлв 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
За выход в финал турнира немецкая команда поспорит с мадридским "Реалом".
"Месть — это блюдо, которое подают холодным! Давайте выиграем!" — написал Видаль в инстаграме.
В сезоне 2016/17 «Бавария» по сумме двух встреч уступила «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2, 2:4). Сам Видаль в ответной встрече проходившие в Мадриде, был удален с поля на 84-й минуте.
Первая встреча между «Баварией» и «Реалом» пройдет на стадионе «Альянц-Арена» 25 апреля. Ответный матч состоится в Мадриде 1 мая.
Ранее сообщалось, что «Бавария» получила 250 тысяч заявок на билеты на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала».
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