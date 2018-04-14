Дэнни Мерфи: «"Ливерпуль" уничтожил бы «Реал» в полуфинале ЛЧ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи заявил, что хотел бы увидеть в полуфинале Лиги чемпионов противостояние мерсисайдцев с мадридским ”Реалом” . Однако, по итогам жеребьевки, английской команде предстоит сыграть с «Ромой», а мадридцам — с «Баварией».

”Я хотел «Реал»… «Ливерпуль» уничтожил бы их”! — приводит слова Мерфи Talksport.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. Финал 26 мая примет Киев. Номинальным хозяином финала будет победитель пары «Бавария» — «Реал».