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Дэнни Мерфи: «"Ливерпуль" уничтожил бы «Реал» в полуфинале ЛЧ»
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Дэнни Мерфи: «"Ливерпуль" уничтожил бы «Реал» в полуфинале ЛЧ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи заявил, что хотел бы увидеть в полуфинале Лиги чемпионов противостояние мерсисайдцев с мадридским ”Реалом”. Однако, по итогам жеребьевки, английской команде предстоит сыграть с «Ромой», а мадридцам — с «Баварией».
”Я хотел «Реал»… «Ливерпуль» уничтожил бы их”! — приводит слова Мерфи Talksport.
Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. Финал 26 мая примет Киев. Номинальным хозяином финала будет победитель пары «Бавария» — «Реал».
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