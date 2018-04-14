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Сотни хабаровчан пришли попрощаться с вертолетчиками
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Сотни хабаровчан пришли попрощаться с вертолетчиками 

Хабаровский край сегодня 45 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня в Хабаровске на Центральном кладбище прошли похороны двоих вертолетчиков, погибших 11 апреля при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток». Проститься с проверяющим Алексеем Штанько и командиром экипажа Антоном Ермаковым пришли сотни хабаровчан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Коллеги пилотов немного рассказали корреспонденту агентства о погибших. В частности, о том, что Алексей Штанько дважды был по контрактам с международными организациями в командировке в Сомали, работал на Восточном Тиморе, в Мали, на Гаити.
— Это был величайший профессионал, который работал в самых сложных местах и условиях, — резюмировал сослуживец Алексея Геннадий Резников. — То же самое можно сказать и про остальных.
Похоронили пилотов рядом с экипажем самолета Л-410, который в прошлом году разбился в Нелькане — Александром Зуевым и Игорем Шумакоым. Прощание со вторым пилотом Игорем Ульяновым состоится в понедельник, а для опознания еще троих членов экипажа потребуется генотипоскопическая экспертиза, которая займет определенное время. Напомним, во время учебно-тренировочного полета 11 марта погибли шесть вертолетчиков авиакомпании «Восток».
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