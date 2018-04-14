Максим Беляев: Из «Спартака» со мной никто не связывался

Защитник «Арсенала» Максим Беляев высказался об интересе со стороны ведущих российских клубов. — За мою карьеру было много разных разговоров, — сказал Беляев в интервью «Известиям» . — Будут и дальше. Ну и что? На каждый обращать внимание? Нужно делать свое дело, прогрессировать, расти в профессиональном плане. — В августе прошлого года гендиректор «Спартака» Сергей Родионов приезжал в Тулу на один из рядовых домашних матчей с «Арсеналом». Многие считали, что он просматривал вас. Он или кто-то из его подчиненных потом контактировал с вами или вашими агентами? — Не знаю насчет агентов, но со мной лично никто не связывался. В нынешнем сезоне 26-летний Беляев провел 23 матча в составе «Арсенала» в премьер-лиге и забил один гол. Ранее воспитанник «Локомотива» также играл в «Динамо» (Брянск), «Торпедо» (Владимир), «Ростове» и «Шиннике».