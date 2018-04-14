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Максим Беляев: Из «Спартака» со мной никто не связывался
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Максим Беляев: Из «Спартака» со мной никто не связывался 

Советский спорт 47 минут назад
Защитник «Арсенала» Максим Беляев высказался об интересе со стороны ведущих российских клубов.
— За мою карьеру было много разных разговоров, — сказал Беляев в интервью «Известиям». — Будут и дальше. Ну и что? На каждый обращать внимание? Нужно делать свое дело, прогрессировать, расти в профессиональном плане.
— В августе прошлого года гендиректор «Спартака» Сергей Родионов приезжал в Тулу на один из рядовых домашних матчей с «Арсеналом». Многие считали, что он просматривал вас. Он или кто-то из его подчиненных потом контактировал с вами или вашими агентами? — Не знаю насчет агентов, но со мной лично никто не связывался.
В нынешнем сезоне 26-летний Беляев провел 23 матча в составе «Арсенала» в премьер-лиге и забил один гол.
Ранее воспитанник «Локомотива» также играл в «Динамо» (Брянск), «Торпедо» (Владимир), «Ростове» и «Шиннике».
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