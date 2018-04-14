Максим Беляев: «Со мной лично никто из „Спартака“ не связывался»

— С прошлого лета вас называют в числе кандидатов на переход в топ-клубы РФПЛ, включая «Спартак»…

— За мою карьеру было много разных разговоров. Будут и дальше. Ну и что? На каждый обращать внимание? Нужно делать свою дело, прогрессировать, расти в профессиональном плане.

— В августе прошлого года гендиректор «Спартака» Сергей Родионов приезжал в Тулу на один из рядовых домашних матчей с «Арсеналом». Многие считали, что он просматривал вас. Он или кто-то из его подчиненных потом контактировал с вами или вашими агентами?

— Не знаю насчет агентов, но со мной лично никто не связывался.