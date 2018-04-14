Максим Беляев: «Со мной лично никто из „Спартака“ не связывался» 

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев в интервью "Известиям" заявил, что лично не вел переговоров со "Спартаком". Ранее СМИ писали, что красно-белые хотят заполучить игрока.
— С прошлого лета вас называют в числе кандидатов на переход в топ-клубы РФПЛ, включая «Спартак»…
— За мою карьеру было много разных разговоров. Будут и дальше. Ну и что? На каждый обращать внимание? Нужно делать свою дело, прогрессировать, расти в профессиональном плане.
— В августе прошлого года гендиректор «Спартака» Сергей Родионов приезжал в Тулу на один из рядовых домашних матчей с «Арсеналом». Многие считали, что он просматривал вас. Он или кто-то из его подчиненных потом контактировал с вами или вашими агентами?
— Не знаю насчет агентов, но со мной лично никто не связывался.