Бенжамен Менди: «Моя аренда в ФК „Травма“ закончена»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди объявил, что готов играть. Француз полностью восстановился от травмы и даже принял участие в матче за дубль.

"Срочно: моя аренда в ФК «Травма» официально закончилась сегодня, и я снова играю за «Манчестер Сити»! Так счастлив. Благодарен всем сотрудникам и игрокам, которые помогли мне пройти через это время", — написал Менди в Твиттере.

🚨 BREAKING: my loan to INJURY FC has officially ended today, and I’m back playing for @ManCity baby! So happy 🙏🏾 thanks to all the staff & players that helped me through this looong time, and of course everyone in here 💪🏾💪🏾💪🏾 #SharkTeam we back! pic.twitter.com/S4r6mOaRFn

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 13 апреля 2018 г.