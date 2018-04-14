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Защитник «Манчестер Сити» Менди: моя аренда в ФК «Травма» закончилась!
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Защитник «Манчестер Сити» Менди: моя аренда в ФК «Травма» закончилась! 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Soccer News
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди в шутливой форме сообщил о том, что восстановился от тяжёлой травмы колена.
В сентябре французу диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Повреждение футболист получил в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:0) 23 сентября.
«Срочно! Моя аренда в ФК «Травма» сегодня официально закончилась! Я вернулся в состав «Манчестер Сити», детка! Очень этому рад. Спасибо всему персоналу и игрокам, которые помогли мне пройти через это долгое время», — написал Менди в своём «твиттере».
Менди пополнил состав «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. «Горожане» заплатили за защитника «Монако» £ 52 млн (около € 57 млн) в качестве компенсации.
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