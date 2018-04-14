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«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 15 апреля
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«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 15 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Ньюкасл»
Команду Рафаэля Бенитеса сильно шатало в период с конца октября по средину декабря. Но, возможно, только благодаря этому провальному периоду «Ньюкасл» сейчас выглядит свежее большинства команд и находится в средине турнирной таблицы.
Во второй раз в сезоне «сороки» оформили более двух побед подряд. Если быть точным — три: две домашние победы против «Саутгемптона» (3:0) и «Хаддерсфилда» (1:0) и одна выездная «виктория» в матче против «Лестера» (2:1).
Общее по этим играм — напор на первый тайм. Такая тенденция наблюдается только в домашних матчах. Например, в игре с «Хаддерсфилдом» «сороки» за первый тайм нанесли 13 ударов из 18-ти.
Все прогнозы на АПЛ  В матче против «Саутгемптона» первый тайм в исполнении подопечных Бенитеса был очень хорош: моментов было не много (4 удара), но качество было на уровне — все 4 пришлись в рамку, а два из них превратились в голы.
«Арсенал»
«Канониры» тоже выиграли три последних матча, забивая при этом по три гола. Но все эти игры проходили на «Эмирейтс», где «Арсенал» показывает неплохую игру с начала сезона. На выезде ситуация противоположная — пять матчей подряд без побед.
В «выездной» таблице АПЛ команда Арсена Венгера занимает 12-е место с 13-ю очками. Это всего лишь три победы за 15 матчей на чужих стадионах. При этом баланс голов отрицательный: 16 забито, 24 пропущено.
Однако и в этом случае все закономерно. В противовес «Ньюкаслу», «Арсенал» на выезде проводит более сильные вторые таймы. В игре с «Тоттенхэмом» четыре удара из шести были именно во второй половине. В матче с «Брайтоном» в 29-м туре во вторые 45 минут «канониры» были эффективнее (5 попаданий в рамку из 7-ми).
Даже свежий в памяти матч против ЦСКА в Москве доказал эту тенденцию. В первом тайме было всего два удара от «пушкарей», а во вторые 45 минут были восемь выстрелов, половина из которых пришлась в створ, и два гола, которые позволили увезти ничью из столицы России.
Прогноз
Предлагаем сосредоточиться на тенденциях команд, которые мы описали выше. Изначально мы выбрали несколько ставок. Одной из них это «комплект» из двух ординаров на не проигрыш каждой из команд в «своем» излюбленном тайме.
Но, проанализировав линию более детально, нашли более выгодную ставку. Наш выбор — «ИТ „Арсенала“: 2 тайм > 1 тайма» за 2,40.
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