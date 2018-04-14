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Техничный гол Карлоса Велы принес «Лос-Анджелесу» победу над «Ванкувером»
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Техничный гол Карлоса Велы принес «Лос-Анджелесу» победу над «Ванкувером» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Лос-Анджелес» переиграл на выезде «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Автором победного гола стал нападающий сборной Мексики Карлос Вела, выступавший ранее за «Реал Сосьедад» и «Арсенал». 29-летний мексиканец в начале второго тайма левой ногой закрутил мяч в девятку ворот.
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" — «Орландо Сити» — 0:2 (0:2)
Голы: Дуайер, 38 (0:1). Мюллер, 45 (0:2).
"Ванкувер" — «Лос-Анджелес» — 0:2 (0:0)
Голы: Вела, 59 (0:1). Росси, 70 (0:2).
🙌 @11carlosV 👏 pic.twitter.com/v4E2f2CeqE
— Major League Soccer (@MLS) 14 апреля 2018 г.
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