Трогательное видео о собаках, которые защищают своих щенков

В предыдущих видео мы вам не раз доказывали, что собаки самые лучшие на свете друзья и отлично ладят с малышами, а еще они могут веселить малышей целыми днями и оберегать их сон. Но мы вам еще не показывали, как собаки заботятся о своих детях, поэтому сегодняшнюю видеоподборку мы посвятили именно им — заботливым четвероногим мамам.

В ролик вошли самые трогательные видео, показывающие, что ради своих щенков собаки готовы на все.

Собаки закрывают лапами своих детей, обнимают их, словно люди, и никому не дают дотронуться до своих малышей. Если они думают, что крохам грозит опасность, то идут в нападение, даже если к щенкам приближается их отец, ведь мама лучше знает, как обращаться с малышами. А если нападение не входит в планы собаки, то она аккуратно берет щенка в пасть и быстро уносит лапы, чтобы никто не смог добраться до самого дорогого ей существа. Скорее включайте видео, любовь и забота этих животных заставит улыбнуться и восхитит каждого!

Фото: Shutterstock.com