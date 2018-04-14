Ещё
Трогательное видео о собаках, которые защищают своих щенков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трогательное видео о собаках, которые защищают своих щенков 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В предыдущих видео мы вам не раз доказывали, что собаки самые лучшие на свете друзья и отлично ладят с малышами, а еще они могут веселить малышей целыми днями и оберегать их сон. Но мы вам еще не показывали, как собаки заботятся о своих детях, поэтому сегодняшнюю видеоподборку мы посвятили именно им — заботливым четвероногим мамам.
В ролик вошли самые трогательные видео, показывающие, что ради своих щенков собаки готовы на все.
Собаки закрывают лапами своих детей, обнимают их, словно люди, и никому не дают дотронуться до своих малышей. Если они думают, что крохам грозит опасность, то идут в нападение, даже если к щенкам приближается их отец, ведь мама лучше знает, как обращаться с малышами. А если нападение не входит в планы собаки, то она аккуратно берет щенка в пасть и быстро уносит лапы, чтобы никто не смог добраться до самого дорогого ей существа. Скорее включайте видео, любовь и забота этих животных заставит улыбнуться и восхитит каждого!
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Милана Кержакова показала забавные танцы годовалого сына Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Бабе-Яге 71-летняя Татьяна Тарасова объяснила, почему так и не стала мамой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение