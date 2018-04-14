Прогноз на матч Барселона — Валенсия: что покажут каталонцы после провала в Риме

«Барселона» — «Валенсия». Прогноз на матч 32-го тура испанской Ла Лиги (14.04.2018, 17:15 мск).

Главным матчем футбольного уик-энда в Испании можно назвать очный поединок «Барселоны» и «Валенсии». Каталонцы после провала в Лиге чемпионов постараются хоть немного загладить свою вину перед болельщиками, в то время как левантийцы настроены не потерять третье место в Ла Лиге, на которое они выбрались после прошлого тура. Тем не менее букмекеры здесь особо упорной игры не ждут, выделяя «Барселону» достаточно большим фаворитом матча, предлагая на чистую победу «сине-гранатовых» коэффициент 1.31.

Команда

"Барселона"

79:16 "Валенсия"

59:31 "Барселона"

Ещё неделю назад казалось, что всё в «Барселоне» идёт своим чередом и команду называли серьёзным претендентом на то, чтобы оформить чемпионский хет-трик в нынешнем сезоне. Но во вторник вечером в Риме каталонцы потерпели большое поражение, уступив в четвертьфинале Лиги чемпионов «Роме» с крупным счётом 0:3. Этот проигрыш перекрыл домашнюю победу 4:1 и «блауграна» осталась без еврокубка. Поражение вызвало серьёзный разлад во взаимоотношениях Эрнесто Вальверде со своими подопечными. Футболисты были крайне недовольны выбором тактики на игру своим энтренадором, и по слухам конфликт был очень серьёзным. Отсюда пошли небезосновательные слухи о скорой возможной отставке главного тренера. Но даже несмотря на это «Барселона» не потеряет своё чемпионство в Ла Лиге — команда за 7 туров до финиша выигрывает 11 очков у ближайшего преследователя.

"Валенсия"

"Валенсия" является лучшей командой испанской Примеры по итогам последних двух месяцев. В девяти крайних турах «летучие мыши» потеряли всего лишь 2 очка, сыграв вничью с «Атлетиком» (1:1) в конце февраля. С того времени левантийцы сыграли уже 5 матчей, и все они были достаточно убедительно выиграны. Сперва с разницей в два гола были обыграны «Бетис» (2:0), «Севилья» (2:0) и «Алавес» (3:1). А в двух последних турах «Валенсии» победу обеспечивал один точный удар Родриго. Бразильский испанец, кстати, находится в прекрасной форме — в последних пяти турах он наколотил 6 голов в ворота своих соперников.

Под вопросом: Тони Лато.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» предложат своим зрителям прямую трансляцию, посвящённую матчу «Барселона» — «Валенсия», которая начнётся в 17:10 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Барселона" имеет большое, но не подавляющее преимущество над «Валенсией» по статистике личных встреч: +90=47-50, разница мячей — 359:275. Но в последних пяти матчах каталонцы добыли победу, и только раз «летучие мыши» смогли сыграть вничью. Это случилось в матче первого круга Ла Лиги нынешнего сезона, и левантийцы на «Месталье» были даже близки к победе, благодаря голу Родриго в середине второго тайма, но Альба забил в концовке, и матч закончился вничью 1:1. Также команды встречали в феврале этого года в рамках полуфинала Кубка Испании, и «Барселона» дважды всухую обыграла «Валенсию» — 1:0 и 2:0.

Интересные факты

"Барселона" является самой результативной командой чемпионата — 79 забитых голов;

"Барселоны" пропустила 16 голов в чемпионате. Меньше только у «Атлетико» (15);

"Барселона" имеет 38-матчевую беспроигрышную серию в рамках Ла Лиги (+31=7-0, 107:25);

"Барселона" имеет 24-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+22=2-0, 71:9);

Нападающий «Барселоны» Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 29 голов и 12 голевых передач;

"Барселона" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах с «Валенсией» (+4=1-0, 11:5);

"Валенсия" имеет 5-матчевую победную (+5=0-0, 9:1) и 9-матчевую беспроигрышную серии (+8=1-0, 17:5);

В четырёх из пяти последних матчей «Валенсия» не пропускала.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"