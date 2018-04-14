Прогноз на матч Краснодар — Арсенал: туляки не сдержат атакующую мощь южан

«Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч 26-го тура российской Премьер-лиги (14.04.2018, 19:00 мск).

В заключительном матче субботней программы РФПЛ подарит болельщикам очень интересный матч между «Краснодаром» и «Арсеналом». Южане всё ещё сохраняют шансы на попадание в тройку призёров чемпионата, но для этого нужно пытаться побеждать во всех оставшихся матчах, а туляки горят желанием сохранить свою шестую позицию, которая с немалой долей вероятности может подарить путёвку в Лигу Европы на будущий сезон. Так что компромиссов в этой встрече быть не должно — всем нужно стремиться играть на победу. Букмекеры в этой паре ставят на краснодарцев, победа которых оценена коэффициентом 1.61.

Команда

"Краснодар"

38:27 "Арсенал"

28:28 "Краснодар"

Не так давно «Краснодар» пережил смену главного тренера. Игорю Шалимову был выписан большой кредит доверия руководством клуба, но в конце концов он исчерпался. После двухнедельной паузы в чемпионате, связанной с матчами национальных сборных, от «Краснодара», допустившего две осечки кряду, в виде ничьи с «Динамо» (0:0) и поражения от «Уфы» (0:1), все ждали убедительной домашней победы над «Анжи», но в итоге встреча закончилась вничью 1:1. Тогда Классон забил ещё в первом тайме, но после перерыва было упущено несколько моментов, за что соперник наказал ответным голом перед самым финальным свистком. Новым рулевым команды стал молодой и малоопытный Мурад Мусаев , и «Краснодар» многие уже успели списать со счетов, но в первом матче с новым тренером южане смогли обыграть в гостях "Зенит" (2:1).

"Арсенал" Тула

У туляков же всё гораздо более стабильно — Миодраг продолжает руководить командой, и его работа практически никаких нареканий не вызывает у боссов клуба. Весеннюю часть сезона «оружейники» начали с двух побед кряду, обыграв дома «Ахмат» (1:0) и в гостях «Амкар» (2:0). Но затем была домашняя ничья с «Ростовом» (2:2), после чего туляки и вовсе проиграли на чужом поле «Динамо» (1:2). Но в прошлую субботу «Арсеналу» удалось доказать, что он в порядке, обыграв в Туле «Уфу» (2:1), благодаря дублю Игоря Горбатенко , для которого эти голы стали первыми в Премьер-лиге.

Где смотреть матч

Матч «Краснодар» — «Арсенал» будет показан в прямом эфире на телеканале «Наш футбол», начиная с 18:45 по московскому времени. Портал LiveResult.Ru предложит своим посетителям прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Статистика личных встреч

Команды имеют небогатую статистику личных встреч, в которой пока что преимущество на стороне «Краснодара»: +3=1-1, разница мячей 8:1. Но как раз в первом круге нынешнего сезона «Арсенал» добыл свою первую в истории победу над краснодарцами, обыграв их в Туле с минимальным счётом 1:0, благодаря голу Джорджевича в середине первого тайма.

Интересные факты

"Краснодар" забил 38 голов в чемпионате. Больше только у "Спартака" (45);

"Краснодар" пропускал в каждом из последних восьми домашних матчей, проиграв в них четырежды (+3=1-4, 12:13);

Нападающий «Арсенала» Смолов является вторым бомбардиром чемпионата — 12 забитых голов. Больше только у спартаковца Промеса (13);

В пяти весенних турах «Краснодар» заработал 8 очков, в то время как «Арсенал» — 10 очков;

"Краснодар" выиграл у «Арсенала» оба предыдущих домашних матча всухую (3:0 и 2:0);

В последних трёх матчах «Арсенала» забивалось не менее трёх голов;

"Арсенал" забивал в каждом из последних семи выездных матчей (+3=1-3, 11:10);

"Арсенал" бо́льшую часть своих голов в чемпионате забивает в первых таймах;

"Арсенал" занимает второе место в чемпионате по результатам первых таймов (+9=12-4, 15:10).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"