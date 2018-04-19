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Летом «Реал» и «Барселона» поборются с английскими грандами за общую трансферную цель
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Летом «Реал» и «Барселона» поборются с английскими грандами за общую трансферную цель 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Интерес к полузащитнику «Фулхэма» Райану Сессеньону проявляют едва ли не все европейские топ-клубы, информирует испанская пресса.
Так, вслед за английскими грандами свои притязания на 17-летнего хавбека «дачников» обозначили мадридский "Реал" и каталонская «Барселона». Ожидается, что ближайшим летом за перспективного игрока, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро, развернется настоящая война.
В нынешнем сезоне Сессеньон забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 46 матчах за «Фулхэм».
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