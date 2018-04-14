«Тоттенхэм» и «Барселона» могут обменяться игроками

По информации RAC1, каталонский клуб готов совершить трансфер португальца в обмен на полузащитника национальной команды Дании Кристиана Эриксена с доплатой со своей стороны.

Отмечается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Гомеш принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Эриксена 13 забитых мячей и 11 передач в 40 встречах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предлагал за Гомеша €17 млн в зимнее трансферное окно.