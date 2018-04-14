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«Тоттенхэм» и «Барселона» могут обменяться игроками
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«Тоттенхэм» и «Барселона» могут обменяться игроками 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Reuters
«Тоттенхэм Хотспур» планирует приобрести полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша, сообщает "Советский спорт".
По информации RAC1, каталонский клуб готов совершить трансфер португальца в обмен на полузащитника национальной команды Дании Кристиана Эриксена с доплатой со своей стороны.
Отмечается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 24-летний Гомеш принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Эриксена 13 забитых мячей и 11 передач в 40 встречах.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предлагал за Гомеша €17 млн в зимнее трансферное окно.
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