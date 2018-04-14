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Более полутора тысяч человек в купальниках и шортах скатились с горы на лыжах и сноубордах
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Более полутора тысяч человек в купальниках и шортах скатились с горы на лыжах и сноубордах 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Шерегеше начался массовый спуск в купальниках — сотни человек в купальных костюмах скатились с горы Зелёная на лыжах и сноубордах.
На спуск с горы зарегистрировались для участия более полутора тысяч человек, сообщили корреспонденту НГС в оргкомитете Grelka Fest. В основном — это лыжники и сноубордисты из Новокузнецка, Новосибирска и Кемерово.
Организаторы посчитали, что этот спуск станет самым массовым в России — они планируют попасть в Книгу рекордов России.
Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт филиал компании ТТК — макрорегион Западная Сибирь.
Массовый спуск в купальниках провели в рамках фестиваля Grelka Fest, который проходит в Шерегеше. Неделю назад на этой же горе прошёл карнавал — сноубордисты и лыжники спустились в костюмах Буратино, Мальвины, драконов, божьих коровок и многих других.
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