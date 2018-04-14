Лёд и пламень

Официально в спуске приняли участие 1525 человек — все девушки были либо в купальниках, либо в бикини, а парни — в плавках и шортах.

Рекорд официально зафиксировал редактор Книги рекордов России Станислав Коненко . «Меня часто спрашивают, какой рекорд самый интересный. Я всегда говорю, что из горнолыжных GrelkaFest — самый крутой рекорд. Грубых нарушений правил установки рекорда не было. Были те, кто, к примеру, не услышал, что с рюкзаком нельзя. Попросили, человек его снял и прошёл в зону старта. Все вопросы решались на месте», — привели организаторы фестиваля его слова. В прошлом году в «голом» спуске приняли участие 1496 человек.

Участников порадовало солнце, которое выглянуло на время заезда. Дождь, который обещали синоптики, пошёл уже после того, как рекорд зарегистрировали.

«За шесть лет GrelkaFest стал неким туристическим кузбасским эпосом. Все райдеры не только Сибири, но и зарубежья знают, что в апреле нужно приехать в Шерегеш и принять участие в фестивале, чтобы удачно закрыть сезон. Поэтому мы не стали нарушать традицию. Ведь кто кроме нас сделает жизнь для сноубордистов и горнолыжников еще веселее», — рассказал организатор GrelkaFest Никита Гирин.

В этом году на GrelkaFest было много зарубежных гостей. В оргкомитете рассказали, что самый дальний гость прибыл в Шерегеш из Канады. Кроме того, в прыжках в бассейн участвовали двое представителей Швеции. В основном гости приезжали из российских городов — Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, Томска, Барнаула, Красноярска, Омска, Москвы, Иркутска и других.

Главный приз спуска в купальниках получила участница по имени Каролина — она приехала в Шерегеш из Уганды, рассказали организаторы.

В этом году фестиваль также можно было посмотреть онлайн — видеотрансляцию посмотрели почти 40 тысяч человек. Пик просмотров, по наблюдениям организаторов, пришёлся именно на спуск в купальниках. Фестиваль завершится завтра, 15 апреля. А сегодня вечером лыжникам и сноубордистам споёт Найк Борзов и группировка «Ленинград».