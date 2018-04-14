«Ливерпуль» встретится с «Борнмутом» на «Энфилде»

«Ливерпуль» — «Борнмут»

Стадион: «Энфилд»

Начало матча: 19:30 Арбитр: Крис Кавана

"Ливерпуль" после успешной игры против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов встретится с «Борнмутом». Юрген Клопп наверняка даст отдохнуть основным игрокам команды, так как в целом команда уже выполнила задачу на сезон в АПЛ, на данный момент «красные» опережают «Челси» на 10 очков и не должны упасть ниже четвертого места. Хотя у них еще будет очная игра 6 мая, но не факт, что она будет иметь значение. «Ливерпуль» должен все силы бросить на Лигу чемпионов, он избежал встречи с «Баварией» и " Реалом и в полуфинале сыграет с «Ромой». Жребий является удачным для обеих команд, нельзя сказать, что англичане являются явными фаворитами, однако в противостоянии с итальянцами у них больше шансов на победу.

Именно поэтому все оставшиеся пять матчей АПЛ будут рассматриваться как этап подготовки к противостоянию с «Ромой». «Ливерпулю» необходимо применять ротацию, но при этом не растерять форму. Салах, Мане и Фирмино в этом сезоне образовали прекрасное трио, особенно выделяется египтянин. Он демонстрирует такой уровень игры, что все уже давно забыли о Филипе Коутиньо, который никак не может адаптироваться в «Барселоне». Салах забивает практически в каждой игре, он буквально на днях установил рекорд АПЛ, став игроком месяца в третий раз за сезон. В марте египетский форвард забил шесть голов в четырех матчах, вполне возможно, что эта награда не последняя в его коллекции.

"Борнмут" — типичный середняк, которому ничего не нужно, вылететь не должен, в еврокубки не попадает. Однако в Англии нет команд, которые бы бросали играть, когда выполнили задачу на сезон. «Вишни» приедут на «Энфилд», чтобы дать бой сопернику и постараться победить. У «Борнмута» были проблемы в атаке в начале сезона, но вот уже в 14 матчах кряду команда непременно забивает, хотя выиграть за это время удалось только пять раз. «Вишни» часто играют вничью, но нельзя сказать, что они упускают победы, наоборот, «Борнмут» очень часто забивает в концовке матча и сравнивает счет, что говорит о характере команды, которая не сдается и играет до конца.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой восемь матчей: шесть побед у «Ливерпуля», одна — у «Борнмута», ещё один раз была зафиксирована ничья.

Матч первого круга завершился разгромной победой «Ливерпуля» со счетом 4:0.

Лучший игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах в 2018 году забил 16 голов. Он не сумел отличиться только в трех матчах (с «Порту» в ЛЧ и с "Манчестер Юнайтед" и «Суанси» в АПЛ).

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дениэлс, Фрэйзер, Кук, Гослинг, Пуг, Кинг, Дефо.

Прогноз на матч:

Если «Ливерпуль» подойдет к отчетной игре со всей серьезностью, «красные» должны победить. Однако Клопп может выставить смешанный состав, что даст шанс «Борнмуту». Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.20, на ничью — 7.00, на гостей — 13.00