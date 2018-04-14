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«Шапекоэнсе» презентовал форму с флагом Колумбии на груди в знак благодарности
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«Шапекоэнсе» презентовал форму с флагом Колумбии на груди в знак благодарности 

SPORT24.ru 2 часа назад
«Шапекоэнсе» представил альтернативный комплект формы на сезон 2018 года. Фото появилось на официальной странице команды в «Твиттере».
Футболка выполнена в белом цвете с изображением флага Колумбии на груди. Таким образом бразильский клуб решил поблагодарить страну за поддержку после страшной авиакатастрофы полуторагодичной давности.
Напомним, 28 ноября 2016 года самолет бразильского клуба потерпел крушение в Колумбии. Из находившихся 77 человек на борту лишь шестеро остались живы. Команда направлялась на матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ».
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