«Шапекоэнсе» презентовал форму с флагом Колумбии на груди в знак благодарности

«Шапекоэнсе» представил альтернативный комплект формы на сезон 2018 года. Фото появилось на официальной странице команды в «Твиттере».

Футболка выполнена в белом цвете с изображением флага Колумбии на груди. Таким образом бразильский клуб решил поблагодарить страну за поддержку после страшной авиакатастрофы полуторагодичной давности.

Напомним, 28 ноября 2016 года самолет бразильского клуба потерпел крушение в Колумбии. Из находившихся 77 человек на борту лишь шестеро остались живы. Команда направлялась на матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ».