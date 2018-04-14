Верные друзья или гениальные манипуляторы? Почему людям нравятся кошки

Поведение домашней кошки ученые исследуют уже более полувека, но понять природу ее близких взаимоотношений с человеком до конца пока не удалось. «КВ» разбирается, почему люди так привязываются к домашним питомцам и чем кошки отличаются от собак.

Статистика последних лет показывает: кошки обходят собак по популярности. Это отмечается в США и Канаде, во Франции и России, Германии, Австралии.

Если спросить владельцев кошек, почему они завели себе именно такого питомца, ответы будут разными. Одним кошки кажутся маленькими и беззащитными, поэтому хочется о них заботиться. Другие скажут, что кошек легко содержать, они чистоплотны, им не нужна клетка. Третьим нравится грациозность этих животных, их независимый характер и яркая индивидуальность. Четвертые отметят, что мех кошки приятен на ощупь, а процесс поглаживания успокаивает нервы, напоминает медитацию. Можно еще добавить, что кошки забавные и умные, поэтому с ними никогда не скучно, и что они привносят кусочек дикой природы в наш дом.

Пушистый дьявол, который гуляет сам по себе

Кошки жили рядом с человеком уже 9500 лет назад: их останки находят в древних погребениях на острове Кипр. Одомашнивать кошек начали в Древнем Египте, а завершился этот процесс, по некоторым данным, всего двести лет назад.

По поводу того, почему кошки стали жить с человеком, нет единого мнения. Согласно одной из гипотез, их привлекали жилища людей, в которых хранилось зерно, а значит, всегда можно было поймать мышей. Ученые ссылаются и на то, что человеку вообще свойственно заботиться о маленьких и слабых, а также ловить и приручать животных без всякой экономической выгоды от этого. Люди готовы разделить с кошками кров и еду, заботиться о них как о приемных детях. В подтверждение приводят племена индейцев Северной и Южной Америки, которые тоже держат кошек в качестве домашних питомцев, хотя они не сторожат дом, не выполняют никакой физической работы, не несут яйца, не дают шерсть. Люди заботятся о них совершенно бескорыстно, повинуясь своей природе.

История человечества, однако, дает не такую однозначную картину. В Египте кошку обожествляли наряду с другими животными. А в средневековой Европе, наоборот, считали слугой дьявола, спутницей ведьм. Настороженно к кошкам относятся в Японии. В мусульманских странах к кошке более терпимы, чем к собаке. Индусы ее уважают, хотя и считают дурным знаком, если она перебежит дорогу.

В США владельцев кошек все больше, тем не менее, согласно опросам, 17,4% американцев не любят кошек (против собак высказались чуть более 2%). Самые же большие поклонники кошек — англичане, что связывают с высокой активностью зоозащитных фондов в этой стране.

На этом фоне во всем мире растет число так называемых полувладельцев кошек, то есть тех, кто кормит уличных животных, лечит их, собирает средства на стерилизацию.

Кошкотерапия

Тесные отношения между кошкой и человеком установились благодаря некоторым особенностям поведения обоих видов. Люди — социальные животные, хотя и не стайные. Такие же и кошки. Собака всегда готова услужить хозяину — от кошки этого ждать не стоит. Если и вести с ней переговоры, то только посредством лакомств.

Близкая привязанность закрепляется у людей с помощью гормона окситоцина, вырабатываемого в мозге. Объектом привязанности способна служить и кошка. Недаром многие владельцы кошек уверены, что у них установилась уникальная связь с питомцем. Каждый готов рассказать, как кошка встречает у входа в квартиру или приходит ласкаться. Измерить силу привязанности объективно невозможно, но ученые отмечают, что отношения с кошкой строятся на доверии. Животному важно, что человек предоставляет безопасное укрытие, защищает. Человек ценит, что кошка успокаивает, снимает стресс.

Несколько научных работ свидетельствуют о положительном влиянии кошек на психическое и физическое состояние людей. Питомцы дают ощущение привязанности, безусловной любви, что особенно важно при депрессии и тем, кто одинок, изолирован от общения, прикован к постели, вынужден ухаживать за тяжелобольным родственником. Ученые из США показали, что у владельцев кошек резко снижен риск смерти от инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто в ком нуждается больше — кошка в человеке или человек в кошке. Однако ученые, пытаясь выяснить природу отношений между двумя биологическими видами, используют вполне человеческие термины — такие как «привязанность» и «социальная поддержка».