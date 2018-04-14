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СМИ: Паредес, Ригони и Краневиттер — в предварительной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018
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СМИ: Паредес, Ригони и Краневиттер — в предварительной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
14 мая главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назовет предварительную заявку команды на чемпионат мира-2018, сообщает TyC Sports. По данным источника, тренерский штаб национальной команды определися с именами 34 игроков из 35. В предварительный состав войдут, среди прочих полузащитники «Зенита» Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер.
Окончательный список из 23 игроков будет назван ближе к старту чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе аргентинцы сыграют с хорватами, исландцами и нигерийцами.
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