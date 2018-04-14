Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 13 матчей. Форвард Денис Гурьянов отметился двумя заброшенными шайбами, вратарь Александр Георгиев принёс победу своей команде, отразив 20 из 21 броска по воротам, Алексей Торопенко провёл первый матч в АХЛ. ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"Липанов (н) Волков (н) Голдобин (н) Фазлеев (н) Зыков (н) А. Педан (з) Валиев (з) Тренин (н) Гурьянов (н) Костин (н) Торопченко (н)«Сиракьюз» «Сиракьюз» «Ютика» «Лихай Вэлли» «Шарлотт» «Уилкс-Барре» «Лаваль» «Милуоки» «Техас» «Сан-Антонио» «Сан-Антонио»0 0+1 0 0+1 1+1 0 1+0 0 2+0 0 00 0 0 4 0 4 0 0 0 2 01 1 0 3 1 0 2 1 4 2 00 +1 0 0 0 +1 +1 -1 +1 -1 +1 ВратарьКлубБроски%ОБСчётГеоргиевХартфорд20 из 2195,22:1 ОТ