Ещё
Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Гурьянова, первый матч Торопченко в лиге 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 13 матчей. Форвард Денис Гурьянов отметился двумя заброшенными шайбами, вратарь Александр Георгиев принёс победу своей команде, отразив 20 из 21 броска по воротам, Алексей Торопенко провёл первый матч в АХЛ.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"Липанов (н) Волков (н) Голдобин (н) Фазлеев (н) Зыков (н) А. Педан (з) Валиев (з) Тренин (н) Гурьянов (н) Костин (н) Торопченко (н)«Сиракьюз» «Сиракьюз» «Ютика» «Лихай Вэлли» «Шарлотт» «Уилкс-Барре» «Лаваль» «Милуоки» «Техас» «Сан-Антонио» «Сан-Антонио»0 0+1 0 0+1 1+1 0 1+0 0 2+0 0 00 0 0 4 0 4 0 0 0 2 01 1 0 3 1 0 2 1 4 2 00 +1 0 0 0 +1 +1 -1 +1 -1 +1  ВратарьКлубБроски%ОБСчётГеоргиевХартфорд20 из 2195,22:1 ОТ
Чемпионат.com: последние новости
В Dota 2 вышел патч 7.13b. Valve ослабила героев с основным показателем «сила» Радулов и Наместников приглашены в сборную России, они проходят медобследование Президент Татарстана: Неделя звёзд — событие мирового масштаба
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение