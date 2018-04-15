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Итоги дня в АХЛ: дубль Волкова, Чехович набрал очки в шестом матче подряд
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Итоги дня в АХЛ: дубль Волкова, Чехович набрал очки в шестом матче подряд 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге. В матчах приняли участие 14 российских хоккеистов. Форвард «Сиракьюз Кранч» Александр Волков оформил голевой дубль. 19-летний Иван Чехович провёл шестой матч в АХЛ, и ни разу не ушёл с площадки без набранных очков. На его счету три гола и шесть передач.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроскиПолезностьКоростелёв (н)«Лаваль»0010Свечников (н)«Гранд Рэпидс»023+1Тренин (н)«Милуоки»003-1Волков (н)«Сиракьюз»2+0470Липанов (н)«Сиракьюз»0010Чехович (н)«Сан-Хосе»0+1020Костин (н)«Сан-Антонио»000-1Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»0220Гурьянов (н)«Техас»001+1Валиев (з)«Лаваль»0+103-2Дыбленко (з)«Бингхэмптон»0010Осипов (з)«Чикаго»000+1Сергеев (з)«Сан-Антонио»0010Саморуков (з)«Бэйкерсфилд»0+101+1
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