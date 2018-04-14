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Юпп Хайнкес: «Бавария» не будет сбавлять обороты в чемпионате
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Юпп Хайнкес: «Бавария» не будет сбавлять обороты в чемпионате 

Советский спорт 57 минут назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал предстоящий матч 30-го тура бундеслиги с «Боруссией» (Менхенгладбах).
«В «Боруссии» я провел замечательное время и был важным игроком, оставившим след в истории клуба, — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии». — Этот матч вдвойне особенный, поскольку совершенно точно станет последним против этой команды.
Мы хотим одержать победу. Даже после оформления чемпионского титула мы не собираемся сбавлять обороты в чемпионате».
Напомним, «Бавария» уже обеспечила себе чемпионство. «Боруссия» занимает восьмое место, отставая на шесть очков от зоны еврокубков.
Матч «Бавария» — «Боруссия» пройдет 14 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — 19:30 (мск).
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