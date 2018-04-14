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В Самаре презентовали официальный мяч чемпионата мира по футболу
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В Самаре презентовали официальный мяч чемпионата мира по футболу 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Правообладатели марки рассказали, как отличить оригинальную продукцию от подделки. В Самарской таможне продемонстрировали официальный футбольный мяч игр ЧМ-2018. Его изготовителем является фирма Adidas. Презентовала мяч Марина Клинцова, представитель Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA. Речь на встрече также шла об отличительных особенностях оригинальной продукции. Помимо этого, правообладатели известных брендов и служащие таможни обсудили взаимодействие в вопросах защиты интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба Самарской таможни.
ФОТО: Самарская таможня
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