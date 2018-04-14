Рената Литвинова выложила эксклюзивное видео с концерта Земфиры

В пятницу тринадцатого звезда отечественного кинематографа, актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова на своей личной страничке в Instagram выложила видео, на котором Земфира проникновенно поет одну из своих песен. Как стало известно, это был концерт нашей землячки в Москве. На кадрах в лучах прожекторов и в клубном дыме в новой аранжировке «девочка-скандал» исполняет любимую многими песню «Главное».

Z Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 13 Апр 2018 в 10:43 PDT Литвинова довольно часто выкладывает снимки и видео Земфиры, и на этой волне многие СМИ подогрели слухи о романтических отношениях между незамужними Литвиновой и рок-певицей Земфирой Рамазановой, распространив вымышленную информацию о том, что они якобы сыграли однополую свадьбу в Стокгольме. После того как Литвинова пригрозила подать на журналистов в суд, их пыл поумерился.