СМИ: Паредес не является приоритетным трансфером для «Ювентуса»

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не является приоритетной трансферной целью для «Ювентуса», утверждает Tuttosport. Туринцы в первую очередь в центральную зону хотят приобрести Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» или Бриана Кристанте из «Аталанты». Если «Юве» не сумеет заполучить кого-то из этой пары, то он переключиться на Паредеса.

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Напомним, аргентинец перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». В этом сезоне он провел за сине-бело-голубых 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.