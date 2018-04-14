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СМИ: Паредес не является приоритетным трансфером для «Ювентуса»
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СМИ: Паредес не является приоритетным трансфером для «Ювентуса» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не является приоритетной трансферной целью для «Ювентуса», утверждает Tuttosport. Туринцы в первую очередь в центральную зону хотят приобрести Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» или Бриана Кристанте из «Аталанты». Если «Юве» не сумеет заполучить кого-то из этой пары, то он переключиться на Паредеса.
Ранее появилась информация об интересе к 23-летнему хавбеку «Зенита» со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Реала".
Напомним, аргентинец перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». В этом сезоне он провел за сине-бело-голубых 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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