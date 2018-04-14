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Стало известно имя победительницы конкурса «Юная краса Балашихи»
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Стало известно имя победительницы конкурса «Юная краса Балашихи» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Финал конкурса «Юная краса Балашихи» состоялся в в Ледовом дворце городского округа. Победительницей стала 16‐летняя Елизавета Саватеева.
Непередаваемые эмоции. Я готовилась в течении трех месяцев, и чтобы добиться победы я приложила немало усилий. Это все было не зря  — Елизавета Саватеева.
Девушка учится в 10 классе школы № 22 Балашихи. На конкурсе она представила проект «Услышь меня», направленный на поддержку слабослышащих и глухих людей.
Всем участницам финала конкурса были присвоены титулы: «Мисс позитив», «Мисс креативность», «Мисс очарование» и другие. Всего в заключительный этап вышло 13 девушек. Они представили презентацию своего социального проекта, связанного с волонтерской деятельностью, и творческий номер. Конкурсанток поприветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Андрей Никитин.
Профессионализм, стремление и энергетика, которые вкладываются организаторами и участницами конкурса — говорит о том, что у нас молодежь талантливая. Участие в этом конкурсе — уже победа. Она говорит о вашей целеустремленности. Не смотря на ваш юный возраст вы уже добились многого
— Андрей Никитин.
Победительнице вручили гироскутер. Остальных участниц конкурса наградили дипломами. Кроме того, девушки получили подарки от спонсоров конкурса.
Конкурс «Юная краса Балашихи» проводится с 2016 года. В 2018 году он стартовал 15 февраля, за первое место боролись 30 девушек. Перед финалом конкурса состоялись пять отборочных этапов.
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