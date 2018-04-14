Стало известно имя победительницы конкурса «Юная краса Балашихи»

Финал конкурса «Юная краса Балашихи» состоялся в в Ледовом дворце городского округа. Победительницей стала 16‐летняя Елизавета Саватеева.

Непередаваемые эмоции. Я готовилась в течении трех месяцев, и чтобы добиться победы я приложила немало усилий. Это все было не зря — Елизавета Саватеева.

Девушка учится в 10 классе школы № 22 Балашихи. На конкурсе она представила проект «Услышь меня», направленный на поддержку слабослышащих и глухих людей.

Всем участницам финала конкурса были присвоены титулы: «Мисс позитив», «Мисс креативность», «Мисс очарование» и другие. Всего в заключительный этап вышло 13 девушек. Они представили презентацию своего социального проекта, связанного с волонтерской деятельностью, и творческий номер. Конкурсанток поприветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Андрей Никитин

Профессионализм, стремление и энергетика, которые вкладываются организаторами и участницами конкурса — говорит о том, что у нас молодежь талантливая. Участие в этом конкурсе — уже победа. Она говорит о вашей целеустремленности. Не смотря на ваш юный возраст вы уже добились многого

— Андрей Никитин.

Победительнице вручили гироскутер. Остальных участниц конкурса наградили дипломами. Кроме того, девушки получили подарки от спонсоров конкурса.

Конкурс «Юная краса Балашихи» проводится с 2016 года. В 2018 году он стартовал 15 февраля, за первое место боролись 30 девушек. Перед финалом конкурса состоялись пять отборочных этапов.