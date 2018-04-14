Болеем за наших: сегодня екатеринбурженки сразятся за звание главной красавицы России

Сегодня вечером в Москве выберут самую красивую девушку страны. За корону «Мисс Россия — 2018» будут бороться две екатеринбурженки — Анастасия Каунова и Полина Костюк. Финальное шоу пройдёт в концертном зале Барвиха luxury village, начало в 23:00 по екатеринбургскому времени.

— Поддержка, безусловно, очень важна! — сказала E1.RU накануне финала Полина Костюк. — Хочется поблагодарить тех, кто голосует и желает успеха. Волнение присутствует, но только приятное. За день до финала мы репетировали на самой сцене, и это очень вдохновило всех участниц, мы с нетерпением ждём счастливый финал! Болеть за нас прилетят родные, а также директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, которая очень поддерживала нас на протяжении всего конкурса.

E1.RU будет вести онлайн-трансляцию финала «Мисс Россия — 2018». Присоединяйтесь, давайте болеть за уральских красавиц вместе.

В начале апреля наши участницы «Мисс Россия» примерили костюмы, символизирующие Свердловскую область. Анастасия нарядилась в архитектурный символ столицы Урала — конструктивизм, а Полина надела костюм, характерный для девушек уральских губерний.