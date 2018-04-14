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Болеем за наших: сегодня екатеринбурженки сразятся за звание главной красавицы России
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Болеем за наших: сегодня екатеринбурженки сразятся за звание главной красавицы России 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером в Москве выберут самую красивую девушку страны. За корону «Мисс Россия — 2018» будут бороться две екатеринбурженки — Анастасия Каунова и Полина Костюк. Финальное шоу пройдёт в концертном зале Барвиха luxury village, начало в 23:00 по екатеринбургскому времени.
— Поддержка, безусловно, очень важна! — сказала E1.RU накануне финала Полина Костюк. — Хочется поблагодарить тех, кто голосует и желает успеха. Волнение присутствует, но только приятное. За день до финала мы репетировали на самой сцене, и это очень вдохновило всех участниц, мы с нетерпением ждём счастливый финал! Болеть за нас прилетят родные, а также директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, которая очень поддерживала нас на протяжении всего конкурса.
E1.RU будет вести онлайн-трансляцию финала «Мисс Россия — 2018». Присоединяйтесь, давайте болеть за уральских красавиц вместе.
В начале апреля наши участницы «Мисс Россия» примерили костюмы, символизирующие Свердловскую область. Анастасия нарядилась в архитектурный символ столицы Урала — конструктивизм, а Полина надела костюм, характерный для девушек уральских губерний.
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