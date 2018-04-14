Одна из участниц «Мисс Екатеринбург» может стать «Мисс Россия — 2018»

В московской концертном зале Барвиха Luxury Village сегодня выбирают главную красавицу страны. В финал прошли две участницы городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» ­­— Полина Костюк и Анастасия Каунова, сообщает в субботу, 14 апреля, «АиФ-Урал»

Окончательные результаты финала в конкурсе красоты «Мисс Россиия 2018» зрители узнают сегодня после полуночи. Организаторы конкурса будут вести прямую трансляцию с мероприятия.

Примечательно, что в этом году до финала дошли сразу две девушки, представляющие Свердловскую область, — это 20-летняя Полина Костюк и 19-летняя Анастасия Каунова. Обе девушке были участниками конкурса «Мисс Екатеринбург» в 2017 году. При этом Анастасия Каунова стала обладательницей короны.

«Вот и настал долгожданный день! Сегодня в России выберут новую королеву красоты. Буду улыбаться сегодня всему миру с уверенностью и радостью от того, как вы меня поддерживаете!» — написала девушка в социальной сети Instagram.

Доброе утро Вот и настал долгожданный день! Сегодня в России выберут новую королеву красоты Смотрите трансляцию на официальном сайте в 21:00 по московскому времени Решила выложить видео с отправной точки Екатеринбург-Москва! Заряженная позитивом еду в аэропорт Удивительно, но тут я не растеряла энергию, а ещё больше накопила. Поэтому…буду улыбаться сегодня всему миру с уверенностью и радостью от того, каак вы меня поддерживаете!

Публикация от Anastasia Kaunova (@n.kaunova) 14 Апр 2018 в 12:25 PDT В анкете Анастасии указано, что сейчас она пробует себя в роли стилиста и визажиста, любит фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и творчество Оскара Уайлда. Полина Костюк увлекается Джеком Лондоном, любит фильм «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и признается, что в школе не была стройно и красивой, но сегодня она — в топе 50 лучших красавиц страны.

Прямая трансляция конкурса «Мисс Россия 2018» начнется в ночь на 15 апреля в 01.00 по екатеринбургскому времени.