Летом на Казанке введут ограничения из-за ЧМ-2018

На Казанке введут запрет на передвижение судов в дни чемпионата мира по футболу. Будет закрыт участок от ж/д моста перегона Восстание — Дербышки до Кремлевской дамбы:

— с 11:00 16 июня до 1:00 17 июня;

— с 13:00 20 июня до 01:00 21 июня;

— с 15:00 24 июня до 01:00 25 июня;

— с 15:00 27 июня до 01:00 28 июня;

— с 15:00 30 июня до 01:00 1 июля;

— с 15:00 6 июля до 01:00 7 июля;

Также закроют участок от моста Миллениум до Кремлевской дамбы. Здесь ограничения будут действовать с 14 июня по 15 июля (с небольшими перерывами).

Под запрет попадут все плавательные средства: прогулочные суда, гидроциклы, байдарки, гребные лодки и так далее. На Казанке будут дежурить сотрудники МЧС , говорится в постановлении правительства РТ.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и завершится 15 июля.

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