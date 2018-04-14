Цимбалюк о работе в Москве: Российское законодательство довольно либерально для аккредитованных журналистов

Полное видео интервью доступно на YouTube-канале издания Ukraina.ru.

«Российское законодательство действительно достаточно либеральное и иностранный журналист с аккредитацией МИД России может заходить в российские органы законодательной власти без какого-то пропуска или отдельной аккредитации», — отметил украинский журналист.

По его словам, у него нет проблем с комментариями у российских политиков.

«Если говорить об официальном спикере МИД России — Марии Захаровой , то получить ее комментарий не является проблемой. Но то, что говорят российские официальные лица, во многом является российскими пропагандистскими штампами, и мы такое не показываем. Можете называть это цензурой», — заявил Цымбалюк.

В целом же проблем у него в работе в Москве нет.