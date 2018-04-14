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Цимбалюк о работе в Москве: Российское законодательство довольно либерально для аккредитованных журналистов
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Цимбалюк о работе в Москве: Российское законодательство довольно либерально для аккредитованных журналистов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Полное видео интервью доступно на YouTube-канале издания Ukraina.ru.
«Российское законодательство действительно достаточно либеральное и иностранный журналист с аккредитацией МИД России может заходить в российские органы законодательной власти без какого-то пропуска или отдельной аккредитации», — отметил украинский журналист.
По его словам, у него нет проблем с комментариями у российских политиков.
«Если говорить об официальном спикере МИД России — Марии Захаровой, то получить ее комментарий не является проблемой. Но то, что говорят российские официальные лица, во многом является российскими пропагандистскими штампами, и мы такое не показываем. Можете называть это цензурой», — заявил Цымбалюк.
В целом же проблем у него в работе в Москве нет.
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