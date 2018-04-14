Девушка, вдохновляющая нападающего ЦСКА 

Рассказываем о спутнице нового героя атаки «армейского» клуба.
Чалов ударно провёл последнюю неделю, забив по мячу в матче молодёжных команд, Премьер-Лиги и Лиги Европы. Вдохновляет юного «армейца» его подруга — Валерия Федотова.
Валерия учится в Московском художественно-промышленном институте, занимается графическим дизайном и пишет такие портреты. Интересно, позировал ли ей Фёдор.
Девушка, как и её спутник, любит работать с мячом. Делает она это на площадке, по качеству сравнимой с некоторыми полями РФПЛ.
Впрочем, гораздо приятнее просто отдыхать на море. И, само собой, запечетлевать эти счастливые мгновения.
Ну а ради обладания такой фигурой нужно постараться. Судя по всему, Валерия очень трудолюбива.
Девушку часто можно встретить на стадионе. Само собой, она поддерживает ЦСКА и лично Чалова.
Правда, до этой арены Фёдор ещё не дорос: тут Валерия запечатлена на «Камп Ноу».
Любовь к красно-синим цветам проявляется не только на стадионе, но и на отдыхе. А чего ещё можно ожидать от обладательницы столь «армейской» фамилии?
Судя по профилю в «Инстаграме», среди правил девушки — не делать селфи. Впрочем, у любого правила есть исключения.
Ещё Валерия доказывает, что и в Подмосковье можно загорать. Так-то, любители южного солнца!
Остаётся порадоваться за Чалова: у Фёдора всё удачно складывается и на футбольном поле, и в личной жизни.