Одновременно с Чемпионатом Мира по самбо среди школьников в Орловской области пройдет Фестиваль самбо, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Орле прошло заседание рабочей группы по проведению Первого Чемпионата Мира по самбо среди школьников 2002-2003 гг. рождения. В нём приняли участие представители профильного департамента, председатель объединения «Юность России» Алан Абаев, председатель Орловского отделения ОГ ФСО «Юность России» Николай Королев и представители ТМК «Гринн».
На данный момент свое участие в Чемпионате подтвердили 7 стран. Планируется, что участие в Чемпионате примут порядка 500 спортсменов. Для организации мероприятий будут привлечены волонтеры, в их числе студенты ОГУ им. И. С. Тургенева.
В рамках Фестиваля самбо планируются мастер-классы, выставки изделий народных мастеров, акции по популяризации русского языка, конкурсы для школьников и студентов.
Напомним, что Чемпионат состоится в юбилейный год 80-летия создания борьбы самбо в России с 22 по 26 августа 2018 года в Конгресс-Холле ТМК «Гринн». Инициатива проведения соревнований в нашем регионе была поддержана в 2016 году на заседании Исполнительного комитета Международной Федерации Школьного Спорта (ISF).
Вход на соревнования будет бесплатным, уточнили организаторы.
Сообщение Орёл готовится принять Чемпионат мира по самбо появились сначала на РИА 57.