Орёл готовится принять Чемпионат мира по самбо

Одновременно с Чемпионатом Мира по самбо среди школьников в Орловской области пройдет Фестиваль самбо, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Орле прошло заседание рабочей группы по проведению Первого Чемпионата Мира по самбо среди школьников 2002-2003 гг. рождения. В нём приняли участие представители профильного департамента, председатель объединения «Юность России» Алан Абаев, председатель Орловского отделения ОГ ФСО «Юность России» Николай Королев и представители ТМК «Гринн».

На данный момент свое участие в Чемпионате подтвердили 7 стран. Планируется, что участие в Чемпионате примут порядка 500 спортсменов. Для организации мероприятий будут привлечены волонтеры, в их числе студенты ОГУ им. И. С. Тургенева.

В рамках Фестиваля самбо планируются мастер-классы, выставки изделий народных мастеров, акции по популяризации русского языка, конкурсы для школьников и студентов.

Напомним, что Чемпионат состоится в юбилейный год 80-летия создания борьбы самбо в России с 22 по 26 августа 2018 года в Конгресс-Холле ТМК «Гринн». Инициатива проведения соревнований в нашем регионе была поддержана в 2016 году на заседании Исполнительного комитета Международной Федерации Школьного Спорта (ISF).

Вход на соревнования будет бесплатным, уточнили организаторы.