Ещё
Орёл готовится принять Чемпионат мира по самбо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орёл готовится принять Чемпионат мира по самбо 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Одновременно с Чемпионатом Мира по самбо среди школьников в Орловской области пройдет Фестиваль самбо, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Орле прошло заседание рабочей группы по проведению Первого Чемпионата Мира по самбо среди школьников 2002-2003 гг. рождения. В нём приняли участие представители профильного департамента, председатель объединения «Юность России» Алан Абаев, председатель Орловского отделения ОГ ФСО «Юность России» Николай Королев и представители ТМК «Гринн».
На данный момент свое участие в Чемпионате подтвердили 7 стран. Планируется, что участие в Чемпионате примут порядка 500 спортсменов. Для организации мероприятий будут привлечены волонтеры, в их числе студенты ОГУ им. И. С. Тургенева.
В рамках Фестиваля самбо планируются мастер-классы, выставки изделий народных мастеров, акции по популяризации русского языка, конкурсы для школьников и студентов.
Напомним, что Чемпионат состоится в юбилейный год 80-летия создания борьбы самбо в России с 22 по 26 августа 2018 года в Конгресс-Холле ТМК «Гринн». Инициатива проведения соревнований в нашем регионе была поддержана в 2016 году на заседании Исполнительного комитета Международной Федерации Школьного Спорта (ISF).
Вход на соревнования будет бесплатным, уточнили организаторы.
Сообщение Орёл готовится принять Чемпионат мира по самбо появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орёл на «Dаnce history» приедет легендарный танцор Луксор Ни рубля из бюджета: Грымов показал, каким нужно видеть Орел Клычков обязал своих чиновников меньше болтать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Липницкая опубликовала откровенное фото
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение