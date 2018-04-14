Долой некачественные копии: в Самаре компания Adidas представила официальный мяч ЧМ-2018

В Самарской таможне прошла встреча с представителями международной федерации футбольных ассоциаций FIFA. Во время мероприятия одна из них — компания Adidas — представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2018. Об этом 63.ru сообщили представители ведомства.

Теперь жители смогут отличить дешевую подделку от оригинальной продукции.

— Мы думаем, что в преддверии ЧМ-2018 информация о защите товарных знаков международной футбольной ассоциации FIFA будет особенно актуальна для жителей, — рассказали в самарской таможне.

До этого самарцам показали внешний вид билетов на матчи ЧМ-2018. На билете указана вся необходимая для гостя мундиаля информация: цена и категория, дата и местное время начала матча, какие команды играют, и на каком стадионе проходит встреча. Также болельщик сможет узнать свои точные «координаты» на площадке — павильон, этаж, блок, ряд и место.

Всего Самара примет шесть матчей мирового первенства. На стадионе «Самара Арена» пройдут четыре матча группового этапа, 1/8 финала и ¼ финал.