Нижегородская прокуратура реабилитировала 49 жертв «красного террора»

pixabay.comНижегородская прокуратура реабилитировала 49 жертв «красного террора»Вынесенные в 1918 году приговоры признаны незаконными. Нижегородцы, которых реабилитировала областная прокуратура, пострадали от политических репрессий в 1918 году за участие в акциях протеста против голода, реквизиций и арестов по классовому признаку. Как сообщает историческое общество «Отчина», по заявлению которого прокуратура рассматривала вопрос о реабилитации, в списке жители Богородского, Арзамасского и Сергачского районов.

Самая большая группа реабилитированных, 40 человек, — жители Богородска. В мае 1918 года они вышли на акцию протеста против тяжёлых условий жизни и насилия от представителей власти. В ходе массовых беспорядков были жертвы с обеих сторон. Выступление было подавлено. 10 участников акции протеста расстреляли без суда. Через полгода большую группу участников выступления осудил революционный трибунал. Приговоры были как к расстрелу, так и к длительным срокам заключения.

Пять жителей Арзамаса были расстреляны летом 1918 года за протест против мобилизации в Красную Армию. В селе Столбищи Сергачского уезда крестьяне, возмущённые насилием со стороны комитетов бедноты, продотрядов, оказали им вооружённое сопротивление. Четверых крестьян за это расстреляли.

Прокуратура признала мотивы репрессий политическими и реабилитировала нижегородцев на основании федерального Закона «О реабилитации жертв политических репрессий».