Ещё
Олег Иванов: «В Грозном лучший в стране газон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Иванов: «В Грозном лучший в стране газон» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов проанализировал домашнюю победу над «Тосно» (1:0).
— Все прекрасно понимали, в какую ситуацию мы попали. Нужно было выходить и стараться играть на результат. Из-за этого немного присутствовало волнение. Но, молодцы, отстояли победу всей командой.
— Как игралось в опорной зоне в паре с Родолфо? Он нагонял ужас на соперников своей новой прической?
— Роди в первый раз посмотрел фильм «Фантомас» и тоже решил сделать такую прическу. Еще думал покраситься в зеленый цвет, не нашел краску (смеется). С Роди всегда приятно играть. В принципе, со всеми ребятами в середине поля приятно играть, все умные, техничные.
— В матче с ЦСКА в марте, из-за недостаточно окрепшей травы, из поля вылетали комки газона. Как сегодня поле?
— Сегодня на «Ахмат Арене» одно из лучших полей в России. Ребята говорят, что в «Лужниках» «сумасшедшее» поле. Но думаю из клубных — лучшее у нас, — приводит слова Иванова пресс-служба «Ахмата».
В настоящий момент «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Севилья - Вильярреал: прогноз на матч претендентов на выход в Лигу Европы Прогноз на матч Аталанта - Интер: кто будет ближе к победе Прогноз на матч Зенит - Анжи: смогут ли питерцы порадовать своих болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение