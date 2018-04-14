Олег Иванов: «В Грозном лучший в стране газон»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов проанализировал домашнюю победу над «Тосно» (1:0).

— Все прекрасно понимали, в какую ситуацию мы попали. Нужно было выходить и стараться играть на результат. Из-за этого немного присутствовало волнение. Но, молодцы, отстояли победу всей командой.

— Как игралось в опорной зоне в паре с Родолфо? Он нагонял ужас на соперников своей новой прической?

— Роди в первый раз посмотрел фильм «Фантомас» и тоже решил сделать такую прическу. Еще думал покраситься в зеленый цвет, не нашел краску (смеется). С Роди всегда приятно играть. В принципе, со всеми ребятами в середине поля приятно играть, все умные, техничные.

— В матче с ЦСКА в марте, из-за недостаточно окрепшей травы, из поля вылетали комки газона. Как сегодня поле?

— Сегодня на «Ахмат Арене» одно из лучших полей в России. Ребята говорят, что в «Лужниках» «сумасшедшее» поле. Но думаю из клубных — лучшее у нас, — приводит слова Иванова пресс-служба «Ахмата».

В настоящий момент «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.