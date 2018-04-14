Данил Чабан назначен председателем главного тренерского совета Федерации бобслея России 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президиум Федерации бобслея России утвердил главного тренера сборной страны по бобслею и скелетону Данила Чабана в должности председателя главного тренерского совета. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
13 апреля в Москве состоялось заседание президиума Федерации санного спорта России, на котором были подведены итоги сезона.
"Президиум федерации на основании решения тренерского совета утвердил Данила Чабана на посту председателя главного тренерского совета Федерации бобслея России", — отметил Зубков.
Ранее Зубков был временно исполняющим обязанности председателя главного тренерского совета.