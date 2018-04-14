Ещё
Коваленко: «Профсоюз продолжает работу по взысканию задолженности в „Адмирале“»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коваленко: «Профсоюз продолжает работу по взысканию задолженности в „Адмирале“» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о последних событиях в жизни организации. Также функционер высказался о проблемных с финансовой точки зрения клубах КХЛ.
«У хоккеистов КХЛ есть право воздействовать на свой клуб как напрямую, через агентов, так и через профсоюз. На данном этапе нет точной информации об арбитраже, но готов сообщить, что некоторые игроки ХК «Сочи» просят профсоюз о более жестких действиях — через обращения в Прокуратуру. В пятницу наши юристы пошли именно по этому пути, заявления в Прокуратуру вчера были направлены. В «Сочи» не выплачены все зарплаты, начиная с января. Также есть задолженности по премиальным за сезоны 2016/17 и 2017/18, по вторым у клуба еще есть законное время для выплат.
Есть подвижки в деле словацкого форварда ”Слована” Михела Миклика. Две недели назад говорил о том, что уже на протяжении двух сезонов клуб не может погасить ему долг порядка 100 тысяч евро. Мы составили специальное обращение — и буквально вчера 10 процентов от суммы долга хоккеисту были закрыты. Надеемся, продолжение последует, тем более что накануне «Слован» взяла под свое крыло Нефтегазовая компания ООО «Газпром экспорт». Это очень серьезное событие в жизни главного клуба Словакии.
К сожалению, нет изменений вокруг игроков «Адмирала», покинувших клуб в декабре прошлого года. Владивосток сделал большое дело, ликвидировав долги перед действующими хоккеистами, но мы продолжаем работу по взысканию задолженности по зарплате и выходных пособий бывшим игрокам и тренеру «Адмирала». Профсоюзом подана жалоба в Прокуратуру Советского района Владивостока, а затем и жалоба в вышестоящую прокуратуру. Это касается той части игроков, которая работает через профсоюз.
Подготовка к отчетно-выборному съезду профсоюза? Обзваниваем делегатов от команд, получаем индивидуальные заявки от игроков, изъявивших желание приехать самостоятельно, в частном порядке. Могу сказать, что такой активности не было даже четыре года назад на предыдущем отчетно-выборном съезде профсоюза. Вчера был составлен общий список делегатов — 123 человека, которые 28 апреля в Москве приступят к работе на форуме», — рассказал Коваленко.
Его слова приводит
SPORT24.ru: последние новости
Орлов: «Манчини уже где-то там, в другом месте. Светлая ему дорога и память» Дармиан сообщил о готовности перейти в «Ювентус» Стюарду матча «Торино» – «Интер» удалили селезенку после удара Кандревы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое11
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение