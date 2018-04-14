Коваленко: «Профсоюз продолжает работу по взысканию задолженности в „Адмирале“»

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о последних событиях в жизни организации. Также функционер высказался о проблемных с финансовой точки зрения клубах КХЛ.

«У хоккеистов КХЛ есть право воздействовать на свой клуб как напрямую, через агентов, так и через профсоюз. На данном этапе нет точной информации об арбитраже, но готов сообщить, что некоторые игроки ХК «Сочи» просят профсоюз о более жестких действиях — через обращения в Прокуратуру . В пятницу наши юристы пошли именно по этому пути, заявления в Прокуратуру вчера были направлены. В «Сочи» не выплачены все зарплаты, начиная с января. Также есть задолженности по премиальным за сезоны 2016/17 и 2017/18, по вторым у клуба еще есть законное время для выплат.

Есть подвижки в деле словацкого форварда ”Слована” Михела Миклика. Две недели назад говорил о том, что уже на протяжении двух сезонов клуб не может погасить ему долг порядка 100 тысяч евро. Мы составили специальное обращение — и буквально вчера 10 процентов от суммы долга хоккеисту были закрыты. Надеемся, продолжение последует, тем более что накануне «Слован» взяла под свое крыло Нефтегазовая компания ООО «Газпром экспорт». Это очень серьезное событие в жизни главного клуба Словакии.

К сожалению, нет изменений вокруг игроков «Адмирала», покинувших клуб в декабре прошлого года. Владивосток сделал большое дело, ликвидировав долги перед действующими хоккеистами, но мы продолжаем работу по взысканию задолженности по зарплате и выходных пособий бывшим игрокам и тренеру «Адмирала». Профсоюзом подана жалоба в Прокуратуру Советского района Владивостока, а затем и жалоба в вышестоящую прокуратуру. Это касается той части игроков, которая работает через профсоюз.

Подготовка к отчетно-выборному съезду профсоюза? Обзваниваем делегатов от команд, получаем индивидуальные заявки от игроков, изъявивших желание приехать самостоятельно, в частном порядке. Могу сказать, что такой активности не было даже четыре года назад на предыдущем отчетно-выборном съезде профсоюза. Вчера был составлен общий список делегатов — 123 человека, которые 28 апреля в Москве приступят к работе на форуме», — рассказал Коваленко.

Его слова приводит