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Легендарный немецкий вратарь Кан: Буффону стоило завершить раньше
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Легендарный немецкий вратарь Кан: Буффону стоило завершить раньше 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Экс-голкипер национальной команды Германии по футболу Оливер Кан поделился мнением о завершении карьеры вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона, сообщает "Советский спорт".
"Это важный вопрос — найти подходящее время для завершения карьеры. Возможно, Буффон уже не был бы участником этого матча в Мадриде и невыхода сборной Италии на чемпионат мира, если бы не был одержим рекордами и мечтой о победе в Лиге чемпионов.
Но я бы не стал слишком остро реагировать на случившееся. Карьера Буффона не может оцениваться по этой красной карточке или тому факту, что он не выиграл Лигу чемпионов.
Он был чемпионом мира и вратарем мирового класса. Вот что должно учитываться", — заявил Кан.
Ранее сообщалось, что Буффона могут дисквалифицировать за поведение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
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