Легендарный немецкий вратарь Кан: Буффону стоило завершить раньше

Экс-голкипер национальной команды Германии по футболу Оливер Кан поделился мнением о завершении карьеры вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона , сообщает "Советский спорт"

"Это важный вопрос — найти подходящее время для завершения карьеры. Возможно, Буффон уже не был бы участником этого матча в Мадриде и невыхода сборной Италии на чемпионат мира, если бы не был одержим рекордами и мечтой о победе в Лиге чемпионов.

Но я бы не стал слишком остро реагировать на случившееся. Карьера Буффона не может оцениваться по этой красной карточке или тому факту, что он не выиграл Лигу чемпионов.

Он был чемпионом мира и вратарем мирового класса. Вот что должно учитываться", — заявил Кан.