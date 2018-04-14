Оливер Кан: «Буффон должен был раньше завершать карьеру, чтобы избежать унижений» 

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан считает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон должен был раньше завершать карьеру. По словам немца, это помогло бы избежать ему неприятных моментов на закате карьеры.
— Буффон должен был завершить карьеру и избежать некоторых унижений наподобие того, что произошло в Мадриде и со сборной Италии, которая не попала на чемпионат мира, — цитирует Bild Кана. — Он одержим рекордами и мечтой о победе в Лиге чемпионов. Но нужно вовремя остановиться, иначе еще больше можно повредить себе. Лам, например, справился с этим очень хорошо.