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Оливер Кан: «Буффон должен был раньше завершать карьеру, чтобы избежать унижений»
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Оливер Кан: «Буффон должен был раньше завершать карьеру, чтобы избежать унижений» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан считает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон должен был раньше завершать карьеру. По словам немца, это помогло бы избежать ему неприятных моментов на закате карьеры.
— Буффон должен был завершить карьеру и избежать некоторых унижений наподобие того, что произошло в Мадриде и со сборной Италии, которая не попала на чемпионат мира, — цитирует Bild Кана. — Он одержим рекордами и мечтой о победе в Лиге чемпионов. Но нужно вовремя остановиться, иначе еще больше можно повредить себе. Лам, например, справился с этим очень хорошо.
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