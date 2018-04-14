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Два кластера Универсиады передадут в федеральную собственность в марте 2019 года
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Два кластера Универсиады передадут в федеральную собственность в марте 2019 года 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Красноярский край передаст в федеральную собственность два кластера Универсиады: «Сопка» и «Радуга» после проведения Всемирных зимних игр в марте 2019 года. Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
"Мы передадим эти два кластера в федеральную собственность после проведения Универсиады, раньше это не имеет смысла", — сказал Усс. Говоря о причинах такой передачи, Усс добавил, что «неразумно использовать такие замечательные объекты только для нужд Красноярского края. Эти объекты — национальное достояние и на их основе можно будет создать крупный федеральный тренировочный центр. Таких комплексов у нас в мире нет».
По его словам, на базе кластеров будет создано федеральное училище олимпийских видов спорта. «У нас есть в Красноярске училище схожего профиля, и, возможно, оно получит статус федерального. Но этот вопрос необходимо согласовать как с федеральным центром, так и с Законодательным собранием края», — сообщил Усс.
О кластерах
Кластер «Сопка» — это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хаф-пайпу. В кластере будут располагаться трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.
Кластер «Радуга» — комплекс спортивных сооружений, состоящий из трех объектов, где будут организованы спортивно— тренировочные площадки по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. База кластера даст возможность проводить сборы команд, вести тренировочный процесс круглогодично.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера Универсиады выступит компания «Норникель». К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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