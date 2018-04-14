Красноярск может принять международные соревнования по сноуборду в 2020-2023 годах

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. / ТАСС /. Объекты универсиады — 2019 в Красноярске могут принять международные соревнования по сноуборду и фристайлу уже в 2020-2023 годах. Об этом в ходе круглого стола «Универсиада в Красноярске: как использовать наследие?» на Красноярском экономическом форуме сообщил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов

"По сноуборду и фристайлу перспективы очень радужные. Вся та инфраструктура и люди, которые здесь есть — готовы к проведению кубка мира. После 2019 года в 2020 — 2023 годы спокойно уже федерациями рассматривается вопрос о проведении международных соревнований", — сказал Морозов, добавив, что рассматривается и вопрос проведения в Красноярске этапа кубка Азии по горнолыжному спорту, а также кубков России по лыжным гонкам и биатлону.

В свою очередь исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко напомнил, что в Красноярске может появиться федеральная школа подготовки к зимним видам спорта.

"Вместе с руководством страны в ходе целого ряда визитов пришли к выводу, что можно и нужно вернуться к рассмотрению вопроса, что такие объекты стоило бы сделать базой некоторых наших федеральных государственных учреждений. Глава Минспорта Павел Колобков предложил рассмотреть создание федерального училища олимпийского резерва по зимним видам спорта, которое функционировало бы на базе наших кластеров таких как «Сопка» и «Радуга»", — сказал Томенко.

Он отметил, что спортивные объекты останутся доступными для жителей Красноярского края — как для профессионалов, так и для любителей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние Универсиады, первая зимняя Универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году. Генеральным партнером соревнований выступит компания «Норникель»

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.