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Геннадий Орлов: Вполне возможно, что в «Зените» будет смена тренера, Манчини все время улетает в Рим
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Геннадий Орлов: Вполне возможно, что в «Зените» будет смена тренера, Манчини все время улетает в Рим 

Советский спорт 1 час назад
— Вполне возможно, что в «Зените» будет смена тренера. Все ожидают, что 20 мая Манчини назовут главным тренером сборной Италии. Он все время улетает в Рим. Там у него квартира, и там же находится штаб-квартира итальянской футбольной федерации. Он уже этим зажегся, живет по этим правилам.
Неслучайно он не пришел на встречу с болельщиками «Зенита». И неслучайно он на днях не вышел к журналистам на предматчевой пресс-конференции. Это говорит, что он уже весь где-то там, в другом месте. Светлая ему дорога и память. Ну, не получилось. Всем нам очень обидно. Потрачен год. Но сейчас еще можно влететь в последний вагон в Лигу чемпионов, за третье место можно и нужно бороться, — сказал Орлов в эфире «ГСО live».
«Зенит» занимает в чемпионате России пятое место, на два очка отставая от идущего третьим ЦСКА после 24 туров.
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