Определились участники чемпионата России по ММА 2018 года

12-13 мая в Челябинске пройдёт чемпионат России по ММА 2018 года. В соответствии с системой отбора Союза ММА России, за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2018 года. Состав участников первенства страны приведён ниже: