Союз ММА России завершил отбор на чемпионат страны

12-13 мая Челябинске пройдет чемпионат России по ММА 2018 года. В соответствии с системой отбора Союза ММА России за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2018 года.

до 56,7 кг: Джамалов Бунямин (Санкт-Петербург), Поморцев Петр (СЗФО), Сиражудинов Магомедгаджи (Москва), Галиев Вальмир (УРФО), Мавлюдов Рустам (ЮФО), Заюндин Сулейманов (СФО), Ганчук Дмитрий (ДВФО), Сиражудинов Чармигула (СКФО), Косицын Виталий (ЦФО), Шахбанов Али (ПФО);

до 61,2 кг: Эмирбеков Нариман (Санкт-Петербург), Мамаев Ринат (СЗФО), Пшуков Азамат (Москва), Касумов Шамиль (УРФО), Исрафилов Имран (ЮФО), Вячеслав Свищев (СФО), Леонтьев Владимир (ДВФО), Джамалудинов Магомед (СКФО), Хачатрян Гор (ЦФО), Кондратьев Анатолий (ПФО);

до 65,8 кг: Акаев Магомед (Санкт-Петербург), Айдимиров Марат (СЗФО), Давудов Султанали (Москва), Хабибулаев Алибек (УРФО), Башанаев Абдула (ЮФО), Александр Осетров (СФО), Фортунатов Артем (ДВФО), Бахачалиев Бахачали (СКФО), Адилов Расим (ЦФО), Казиханов Муса (ПФО);

до 70,3 кг: Чокуев Курбан (Санкт-Петербург), Магомедзагиев Руслан (СЗФО), Мусаев Ахмед (Москва), Магомедов Шамидхан (УРФО), Юсупов Рашид (ЮФО), Сулейман Сулейманов (СФО), Белых Александр (ДВФО), Умачиев Мурад (СКФО), Силагадзе Роман (ЦФО), Исбулаев Саламат (ПФО)

до 84: Гюлмагомедов Эседулах (Санкт-Петербург), Ибрагимов Гасан (СЗФО), Табаровский Евгений (Москва), Мигович Владимир (УРФО), Магомедов Газимурад (ЮФО), Арсений Султанов (СФО), Шимченко Максим (ДВФО), Альборов Амир (СКФО), Магомедов Шамиль (ЦФО), Шаршавин Никита (ПФО);

Кроме того к участию в национальном чемпионате будут допущены чемпионы мира и Европы прошлого года, победители первенства России 18-20 лет, плюс дополнительная квота представляется принимающей стороне. Также «уалд-кард» в приоритете могут получить победители открытого Кубка Москвы и Кубка России прошлого года.